Salernitana, martedì la ripresa: riflettori puntati sui test anti-Covid Colantuono spera di recuperare qualche pedina per il derby contro il Napoli

Dopo il ko casalingo contro la Lazio, la Salernitana beneficerà di due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti, infatti, è prevista per martedì alle 15 presso il centro sportivo Mary Rosy dove i granata inizieranno a preparare il derby di domenica contro il Napoli.

Per la sfida del “Maradona”, di sicuro, Colantuono dovrà fare a meno di Ranieri che era diffidato e che sarà fermato per un turno dal giudice sportivo in virtù del giallo ricevuto contro la Lazio. Tornerà a guidare la difesa, invece, Gyomber che ha scontato la squalifica contro i biancocelesti. Per il resto molto dipenderà dall'esito dei tamponi: dei sette calciatori attualmente positivi, cinque si sono contagiati tra venerdì e sabato. La speranza del tecnico, dunque, è di recuperare almeno quei due elementi che erano positivi già in occasione della trasferta di Verona. In quel caso, infatti, la Salernitana si era presentata al "Bentegodi" con otto positivi, sei dei quali si sono negativizzati. Ma il Covid è tornato a bussare alla porta dei granata a poche ore dal match contro la Lazio. Al momento i tesserati positivi sono sette ma ci sarebbe qualche altro calciatore con sintomi sospetti.

A Napoli, dunque, la situazione rischia di essere simile a quella di sabato sera quando Colantuono aveva dovuto fare a meno di 14 pedine: tra calciatori impegnati in Coppa d'Africa (Lassana Coulibaly), infortunati (Mamadou Coulibaly e Strandberg), squalificati (Ranieri) e 7 contagiati, le soluzioni a disposizione del tecnico sono decisamente esigue.