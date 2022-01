Salernitana, si presenta Walter Sabatini: conferenza in diretta su 696 TV Collegamento a partire dalle 15.30, live anche su ottopagine.it

È il giorno di Walter Sabatini. Alle 15.30 il neo direttore sportivo della Salernitana si presenterà ufficialmente alla città. Alla conferenza stampa, in programma nella sede del gruppo Noviello, parteciperà anche il presidente Danilo Iervolino. L'incontro, a partire dalle 15.30, sarà trasmesso in diretta da Ottochannel sul canale 696 del digitale terrestre (e in streaming ottochannel.tv/direttalive/) e sul sito www.ottopagine.it.