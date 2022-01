Salernitana, ripresa sotto gli occhi di Sabatini: di nuovo out Zortea Colantuono spera di recuperare il calciatore per domenica

Sotto lo sguardo vigili del direttore sportivo Walter Sabatini, sono ripresi gli allenamenti della Salernitana al "Mary Rosy". Il dirigente, come aveva annunciato già in conferenza stampa, ha fatto tappa al centro sportivo per incontrare squadra e allenatore. Un breve confronto, il tempo di conoscersi e di chiarire i concetti che caratterizzaranno questa nuova fase: a Salerno resterà solo chi si sente in grado di poter centrare l'impresa. Da oggi, dunque, sono tutti sotto osservazione e nel giro di poco Sabatini farà le sue scelte.

Alla ripresa Stefano Colantuono ha dovuto fare a meno dei sei calciatori che sono ancora positivi al Covid. Strandberg e M. Coulibaly hanno svolto un lavoro atletico specifico, mentre Zortea non ha preso parte all’allenamento a causa di faringotonsillite.

I granata impegnati nella gara di sabato contro la Lazio hanno svolto un lavoro di ripristino aerobico mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un lavoro in palestra seguito da esercitazioni tecnico-tattiche e possessi palla.

La preparazione degli uomini di Stefano Colantuono riprenderà domani alle ore 15:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.