Salernitana, sprint di mercato: vertice a Roma tra Sabatini e Iervolino Sepe in cima alla lista dei rinforzi, suggestione Diego Costa per l'attacco

Il mercato della Salernitana entra nella fase cruciale. A dodici giorni dal gong il direttore sportivo Walter Sabatini intende dare l'accelerata alle trattative. Oggi incontrerà a Roma il proprietario del club Danilo Iervolino per provare a definire alcune operazioni in entrata. La prima dovrebbe essere Sepe, portiere cresciuto nel Napoli che arriverà in prestito con obbligo di riscatto dal Parma. Probabile che l'estreno difensore possa esordire proprio domenica al “Maradona” contro la sua ex squadra. Ma il dirigente granata, nel giorno della presentazione, ha spiegato di voler provare a chiudere almeno tre operazioni. Quelle che stuzzicano maggiormente la fantasia dei tifosi riguardano il reparto offensivo: Eder, attualmente al San Paolo, vorrebbe tornare in Italia e l'ipotesi Salerno non verrebbe esclusa a prescindere dal calciatore. Annotato sul taccuino anche il nome di Destro che è in scadenza di contratto con il Genoa. Suggestiva ma non agevolissima l'operazione Diego Costa che si è da poco svincolato dall'Atletico Mineiro e che Sabatini avrebbe voluto portare al Bologna in estate.