Salernitana, primo acquisto della nuova era: Iervolino jr per la Primavera E' stato prelevato a titolo definitivo dall'Imolese Calcio

L'atteso vertice di mercato tra Walter Sabatini e Danilo Iervolino è slittato. Il dirigente granata ha, infatti, preferito assistere a qualche altro allenamento per avere un quadro completo dell'organico che ha a disposizione Stefano Colantuono. Nel frattempo la società granata ha ufficializzato la prima operazione della nuova gestione. Si tratta di un rinforzo in prospettiva e che andrà a far parte della formazione Primavera: dall'Imolese Calcio 1919 è stato ingaggiato Antonio Pio Iervolino, centrocampista classe 2003 che è anche il nipote del nuovo proprietario granata. Dopo la trafila con la Peluso Academy, Iervolino ha trascorso due anni nel settore giovanile dell'Inter, prima di passare al Novara. Quest'anno ha collezionato due panchine con l'Imolese. Da oggi è un nuovo calciatore della Primavera granata.