Salernitana, Sabatini mette la freccia a destra: in arrivo Mazzocchi Il calciatore sarà prelevato a titolo definitivo dal Venezia

La Salernitana mette la freccia a destra. Con un autentico blitz di mercato il ds Walter Sabatini ha virtualmente definito l’ingaggio di Pasquale Mazzocchi che arriverà in granata a titolo definitivo. Napoletano di nascita, classe ’95, l’esterno è di proprietà del Venezia, società con la quale ha collezionato 18 presenze nel campionato di massima serie. L’operazione è in fase avanzata e nelle prossime ore dovrebbe essere definita. L’ingaggio di Mazzocchi consentirà alla Salernitana di avere una soluzione importante sulla corsia di destra: il calciatore è in grado di disimpegnarsi sia da terzino in una difesa a quattro che da quinto di centrocampo in un ipotetico 3-5-2. Con il Venezia il 26enne napoletano è stato tra i protagonisti della promozione in serie A. In precedenza ha indossato anche le maglie di Perugia, Parma, Rimini, Bellaria Igea Marina, Pro Piacenza e del Verona Primavera.