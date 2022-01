Napoli-Salernitana, a Pairetto il derby campano I precedenti per granata e azzurri, diretti in 6 occasioni dall'arbitro di Nichelino

La sfida Napoli-Salernitana, in programma domenica (calcio d'inizio alle 15) allo stadio "Diego Armando Maradona" e valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, sarà diretta da Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti, Salvatore Longo di Paola e Matteo Bottegoni di Terni con Francesco Cosso di Reggio Calabria quarto ufficiale e il duo composto da Luca Banti di Livorno e Giovanni Baccini di Conegliano al VAR.

Con Pairetto - Sono 6 i precedenti con il fischietto piemontese per i granata. Bilancio di 2 vittorie e 4 sconfitte. Sarà la prima in A con la direzione di Pairetto per la Salernitana. L'arbitro di Nichelino ha 6 precedenti anche con il Napoli: solo vittorie per gli azzurri.

Serie A - Le designazioni arbitrali

Verona-Bologna: Gariglio

Genoa-Udinese: Doveri

Inter-Venezia: Marchetti

Lazio-Atalanta: Sozza

Cagliari-Fiorentina: Aureliano

Napoli-Salernitana: Pairetto

Spezia-Sampdoria: Manganiello

Torino-Sassuolo: Fourneau

Empoli-Roma: Fabbri

Milan-Juventus: Orsato