Salernitana: riecco Bodgan, ma è attesa covid per i granata Restano comunque 8 i positivi al covid per il Cavalluccio Marino: derby sempre a rischio

Stefano Colantuono ritrova Luka Bogdan. Il difensore di Spalato ha annunciato il ritorno in gruppo per gli allenamenti sul profilo ufficiale Instagram. Covid con l'emoticon "end" e ancora in inglese "Back to work": il croato ha terminato il periodo di quarantena. Il club granata non comunica i nomi dei positivi al covid ed è stato lo stesso tesserato a chiarire la posizione con il rientro al centro sportivo "Mary Rosy" dopo il tampone negativo. Nonostante il recupero del centrale difensivo restano 8 i positivi al covid per il Cavalluccio Marino. Bogdan era già escluso dai casi certificati dalla società granata nel comunicato di ieri. È rebus covid verso il derby con il Napoli, a rischio con i numeri al limite in base al protocollo aggiornato e ufficializzato proprio in mattinata dalla Lega Serie A. La Salernitana ha ripreso la preparazione con una sgambatura in famiglia con la formazione Primavera in cui non sono stati impiegati Mamadou Coulibaly, Frank Ribery e Stefan Strandberg, da lavoro atletico specifico nella seduta pomeridiana. La prossima seduta è in programma domani alle 15 al centro sportivo "Mary Rosy".