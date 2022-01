Salernitana, 9 casi covid. Il derby col Napoli è sempre più a rischio Domani la conferenza pre-gara di Colantuono, ma il tecnico parlerà da remoto

La Salernitana ha reso l'ulteriore positività tra i calciatori. Sale a 9 il numero di casi covid e, quindi, il derby con il Napoli, in programma domenica (calcio d'inizio alle 15) al "Diego Armando Maradona", è sempre più a rischio in virtù delle defezioni e del nuovo protocollo stilato nei giorni scorsi. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, a partire dalle 15, al centro sportivo "Mary Rosy" e la Salernitana ha comunicato anche l'orario della conferenza stampa pre-gara in cui Stefano Colantuono presenterà la gara contro gli azzurri. Il tecnico sarà a disposizione della stampa alle 18, ma da remoto.

La nota ufficiale - "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove".