Salernitana, slitta la decisione del Giudice Sportivo sul match con il Venezia Le partite non si erano disputate a causa del Covid

Non c'è ancora l'ufficialità ma la decisione del Giudice Sportivo su Salernitana-Venezia potrebbe slittare alla giornata di lunedì. Secondo quanto si apprende, infatti, in giornata potrebbe arrivare soltanto la decisione di Bologna-Inter, mentre dovrebbe essere rinviato di qualche giorno il verdetto su Torino-Atalanta, Salernitana-Venezia e Udinese-Fiorentina. Le partite non si erano disputate a causa del Covid.