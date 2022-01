Napoli-Salernitana, Colantuono: «Regolamenti poco chiari» Il tecnico presenta la sfida in programma domenica al "Maradona"

La conferenza stampa di Stefano Colantuono in vista di Napoli-Salernitana:

Ci sono dei regolamenti che a mio avviso sono poco chiari. Domani noi avremo due giocatori che qualora dovessero risultare negativi dovrebbero svolgere una visita medica ed avere l'idoneità per essere convocati. Ma tra questi, ad esempio, ce n'è uno che ha problemi respiratori.

Noi abbiamo otto positivi al Covid, poi ce ne sono due che se dovessero superare la visita medica saranno utilizzabili. Ma se non dovessero superarla? Sarebbero idonei o no? Noi la partita la giochiamo ma si pone un altro problema: rischi di perdere giocatori che sono al rientro da poco. Oggi non ho potuto fare un allenamento, non avevamo i numeri. Ci atteniamo alle norme vigenti, faremo quello che ci viene detto di fare ma onestamente c'è poca chiarezza. E soprattutto. Che partita diventa? Noi domani faremo la rifinitura, faremo un nuovo giro di tamponi e vedremo come è la situazione.

La partita all'andata l'abbiamo preparata con quasi tutti gli effettivi, la preparammo molto bene. Ci fu riconosciuto anche dagli avversari. Lo scenario stavolta è decisamente differente, sicuramente cercheremo di ottenere il massimo con quello che abbiamo a disposizione. Faremo di tutto e di più per cercare di rendere la vita difficile al Napoli.

Mercato? È un mercato difficile, arrivare agli inastri diventa molto complicato. Ma Sabatini lo sa fare molto bene, lasciamolo lavorare. Ci siamo confrontati, abbiamo parlato e abbiamo la stessa linea.

Sono stati fatti tanti nomi, una volta che sarà raggiunto l'obiettivo lo andremo ad analizzare e valutare. Credo che al momento sia più giusto e corretto parlare di quelli che abbiamo. Mi concentrerei solo su questo. Dovranno fare una partita importantissima per cercare di ottenere qualcosa. Il mercato è in evoluzione, lo commenteremo alla fine.

Udinese-Salernitana: credo che l'iter sia questo e che abbiamo le nostre ragioni per provare a ribaltare questo verdetto. Ci siamo attenuti alle disposizioni dell'Asl per un discorso che esula dal discorso sportivo e va nell'educazione civica. Che poi credo sia quello che è stato scritto nel dispositivo e c'è anche un precedente.

Emergenza? Ormai ci convivo dal 23 ottobre, dalla prima partita che ho fatto contro l'Empoli. Il discorso si è ingigantito, è diventato più grande ma ne prendiamo atto. Proviamo a giocare questa partita con il massimo impegno e con la massima voglia di fare bene.

Ho voglia di allenare la Salernitana, stare vicino alla mia squadra che ha bisogno dell'aiuto di tutti e del suo allenatore. Poi per quello che sarà il futuro lo andremo a vedere con calma e raziocinio. Noi ci crediamo nella salvezza, questa squadra con le compagini del suo livello se l'è giocata. Abbiamo fatto sette punti, un buon bottino. Mi sarebbe piaciuto giocare anche le altre partite con la rosa al completo, abbiamo due partite in meno rispetto alle altre squadre.

Noi stiamo preparando la partita nel migliore dei modi, siamo pochi ma dobbiamo fare una partita importante. È normale che abbiamo delle difficoltà ma piangersi addosso non ne vale la pena. Ne ho parlato solo per capire questo regolamento come deve essere interpretato. Questo 35% non c'era prima, non è chiaro se un calciatore non supera la visita medica come viene considerato.

Ribery non è recuperato al 100 per cento, ha una condizione atletica e fisica che non gli consente di essere della gara. Dovremo verificare anche Simy in che condizione sta, ha preso una botta nella partitella. Il numero dei giocatori è quello, siamo questi qui. Aggregheremo ragazzi della Primavera e andremo a giocare questa partita nel modo migliore possibile.

Non ho capito alcune cose ma mi adeguo. Rispetteremo tutti i protocolli. Era una partita che comunque sarebbe stata sbilanciata verso il Napoli come lo sarebbe stata quella con la Lazio ma se io ho una, due chance di andarmi a giocare questa partita, così non ce l'ho. Faccio fatica non tanto per gli undici che andranno in campo, quanto per tutto il prosieguo della partita.

Quei calciatori che oggi si sono negativizzati, come funziona? Domani dovranno fare visita medica per ottenere l'idoneità a disputare la gara. Se non superano l'esame, come vengono considerati? Questo non l'ho capito.