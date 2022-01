Salernitana, Ribery supera il Covid: «E' stato difficile, ci vediamo presto» Il calciatore francese: «Sto meglio, da questa settimana mi alleno di nuovo da solo»

Dopo Luka Bogdan anche Franck Ribery è uscito allo scoperto per comunicare di aver superato il Covid. «Negli scorsi giorni e nelle scorse settimane purtroppo ho avuto degli impedimenti dovuti al Covid ed è stato molto difficile, ma grazie a Dio Al hamdoulillah sto sempre meglio. Da questa settimana mi alleno di nuovo da solo e spero di poter tornare presto in campo», ha scritto sui social l'ex calciatore della Fiorentina che domenica non potrà scendere in campo al "Maradona".

Da martedì, infatti, il trequartista francese è tornato ad allenarsi ma, in virtù del lungo stop provocato dal Covid, sta svolgendo lavoro differenziato. Colantuono spera di averlo al meglio dopo la sosta, anche perché Sabatini, nel giorno della sua presentazione, è stato chiaro: Ribery continuerà ad essere una pedina centrale nel progetto della Salernitana e dovrà garantire quella classe e quell'esperienza che fanno parte del suo curriculum.