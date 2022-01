Salernitana, due calciatori negativi: il derby con il Napoli si gioca Colantuono avrà a disposizione 13 calciatori della prima squadra e sei Primavera

Il derby Napoli-Salernitana si giocherà regolarmente. Dal ciclo di tamponi effettuato in giornata dalla società granata non sono emersi nuovi positivi; due calciatori che avevano contratto il Covid la scorsa settimana, invece, si sono negativizzati. Al momento, dunque, gli atleti positivi sono sei, motivo per cui il derby campano si disputerà. Il nuovo protocollo, infatti, prevede che soltanto con nove calciatori positivi l'Asl possa chiedere il rinvio del match. Colantuono, in ogni caso, dovrà fare i conti con l'emergenza: gli ultimi due calciatori che si sono negativizzati, infatti, non potranno essere convocati in quanto dovranno prima effettuare la visita medica per ottenere l'idoneità. Non saranno della partita, inoltre, gli acciaccati Simy, Ribery e Ruggeri che si sono aggiunti ai già indisponibili Strandberg, Mamadou Coulibaly e Lassana Coulibalu (impegnato con il Mali in Coppa d'Africa). All'appello mancherà anche Ranieri, squalificato e costretto a saltare il derby. Nel complesso Colantuono avrà a disposizione 13 elementi della prima squadra e sei Primavera (Motoc, Perrone, Russo, Iervolino, Cannavale, Guida).