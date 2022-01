Napoli-Salernitana, granata al "Maradona" con gli uomini contati e sei Primavera Il Covid e gli infortuni complicano i piani di Colantuono. Le probabili formazioni del derby

L'attesa è stata lunga ed estenuante ma, alla fine, il derby del “Maradona” tra Napoli e Salernitana si giocherà. Dal ciclo di tamponi effettuato ieri non sono emersi nuovi positivi nel gruppo squadra granata, mentre due calciatori che avevano contratto il Covid sabato scorso sono guariti ma non saranno convocati per il derby. I due atleti, infatti, dovranno prima sostenere la visita medica per il rilascio dell'idoneità.

Nel complesso, quindi, la Salernitana arriverà a Napoli con sei calciatori positivi, due guariti ma comunque indisponibil e diversi acciaccati: Simy, Ribery e Ruggeri si sono aggiunti ai già indisponibili Strandberg e Lassana Coulibalu (impegnato con il Mali in Coppa d'Africa). All'appello mancherà anche Ranieri, squalificato e costretto a saltare il derby.

Colantuono avrà a disposizione 13 elementi della prima squadra e sei Primavera (Motoc, Perrone, Russo, Iervolino, Cannavale, Guida). Davanti gli unici due attaccanti disponibili sono Bonazzoli e Vergani. Tra i pali, invece, potrebbe giocare Guerrieri visto che Belec è ormai prossimo a lasciare Salerno per far spazio all'arrivo di Sepe. Sull'out mancino Colantuono potrebbe essere costretto a schierare Jaroszynski, rientrato in gruppo soltanto ieri e con zero allenamenti nelle gambe. Ruggeri, infatti, ha accusato un nuovo problema muscolare ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al “Maradona”, dunque, servirà un'autentica impresa per provare a tenere testa alla corazzata azzurra. La speranza dei tifosi è tutta racchiusa nella campagna di rafforzamenti.

NAPOLI-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Demme, Politano, Insigne, Mertens, Petagna. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Vergani, Bonazzoli. A disposizione: Guerrieri, Gagliolo, Motoc, Perrone, Russo, Iervolino, Cannavale, Guida. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino - (assistenti: Longo e Bottegoni - IV uomo: Cosso - Var: Banti/Avar:Baccini).