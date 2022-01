Napoli-Salernitana 4-1, Spalletti: «Bravi a reagire, bisogna essere più cattivi» Il tecnico degli azzurri: «Abbiamo perso tre partite casalinghe in questo modo»

«Rimettere in discussione una partita dopo essere passati in vantaggio è sempre una complicazione. Noi abbiamo perso tre partite in casa in questo modo e potevano riaffiorare dubbi. Ma abbiamo reagito bene e dimostrato di voler portare a casa i tre punti». Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo conquistato sulla Salernitana. «Da un punto di vista di scelte fatte, se si va in campo con i piccoletti davanti è chiaro che bisogna giocare palla a terra. Osimhen era un po’ nervoso perché non ha fatto gol e stava un po’ prendendosela con qualcuno. Era un po’ dispiaciuto anche perché in alcune occasioni poteva essere servito ma non gli è arrivata la palla. Noi dobbiamo migliorare da un punto di vista di cattiveria, carattere. Perché le partite con le cinque sostituzioni non sono mai tranquille con i due gol di scarto. Magari l’altra squadra fa cinque sostituzioni di qualità e cambia la partita».