Napoli-Salernitana 4-1, Mertens: «Andava chiusa, subito gol con un solo tiro» L'attaccante degli azzurri: «Insigne? Ha fatto una scelta, ci mancherà»

«Avevamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato, loro hanno fatto un tiro ed un gol. Funziona così nel calcio. Rinnovo? Se sei importante per la squadra devi segnare tanti, vediamo cosa accadrà in futuro». Così Dries Mertens ha commentato ai microfoni di Dazn il successo sulla Salernitana. «Insigne 115 gol in azzurro come Maradona? Era un momento importante per lui ed anche per questo gli ho lasciato il rigore. Mi mancherà perché è stato un uomo importante per questa società, non dobbiamo dimenticarlo. Lui vuole finire bene questa avventura a Napoli. Ci dispiace un po' ma dobbiamo anche dargli un grande saluto. Dopo undici anni, lo dobbiamo ringraziare. Il Venezia ha fatto una grande partita contro l'Inter, hanno fatto gol all'ultimo. Noi dobbiamo pensare a noi e andare avanti così».