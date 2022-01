Napoli-Salernitana 4-1, stoccata di Sabatini: «Io i rigori non li ho visti» Il ds granata parla degli episodi: «Avremmo perso comunque ma decisioni dubbie»

«È arrivato il mio amico Walter Sabatini, ora ha il volto rilassato e sorridente ma solitamente può ferirti con uno sguardo». Così Luciano Spalletti ha introdotto ai microfoni di DAZN il ds della Salernitana, Walter Sabatini che ha lavorato con l'allenatore ai tempi della Roma. L'intervento è stata l'occasione per il dirigente per lanciare una stoccata in merito alle decisioni arbitrali. «Hanno ripristinato la regola della piazzetta? Ogni tre corner un rigore? Avremmo perso comunque con il Napoli perché è superiore ma io i rigori, con tutta la generosità non li ho visti».