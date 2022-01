Napoli-Salernitana 4-1, Colantuono: «Onore ai ragazzi, sono stati stoici» Il tecnico dopo il 90': «A fine primo tempo c'è chi vomitava, regolamenti da rivedere»

«Abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo di fare, la gara che al 90% fanno tutte le squadre che vengono qui. Loro palleggiano bene, ci eravamo riusciti con sacrificio. Eravamo ridotti all’osso ma voglio ringraziare la squadra che hanno dimostrato di essere stoici. A fine primo tempo c’era qualcuno che rigettava a causa del Covid, Schiavone si è fermato per un problema muscolare. Problemi grossi che eravamo riusciti a limitare». Così Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha commentato ai microfoni di DAZN il ko di Napoli. «“Allenarsi agli imprevisti” è una tesi che sto leggendo, noi sono tre mesi che stiamo facendo questo».

Poi ha aggiunto: «Non ho mai detto che era una partita persa in partenza, perché non è nella mia indole dire che andiamo a giocarci una partita senza avere la possibilità di dire la nostra. “Andremo a vendere cara la pelle”, questo ho detto ai miei ragazzi. Non è nel mio Dna piangermi addosso. Però non mi piacciono questi regolamenti del Covid, per me c’è ancora qualcosa da limare», ha concluso il tecnico del cavalluccio marino.