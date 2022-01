Salernitana, ufficiale il primo rinforzo: dal Parma arriva il portiere Sepe Prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive

La Salernitana batte il primo colpo in entrata. Dal Parma arriva il portiere Luigi Sepe, classe '91 che ha maturato già molta esperienza nel campionato di serie A. L'ufficialità dell'ingaggio è stata comunicata stamane dalla società granata. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del portiere classe ’91 Luigi Sepe».

Oltre al portiere che arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, la Salernitana a breve ufficializzerà l'esterno Mazzocchi del Venezia, il centrale Fazio dalla Roma e il centrocampista Bohinen dal Cska Mosca. Ben avviata anche la trattativa con l'attaccante dello Young Boys, Nsame. Resta aperta anche la pista che porta a Verdi del Torino che ieri non è stato convocato il match con il Sassuolo.