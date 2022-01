Salernitana, un altro calciatore è guarito: i positivi restano cinque Mercoledì alla ripresa Colantuono avrà qualche pedina in più rispetto al derby di Napoli

La Salernitana inizia ad intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Per la terza volta consecutiva, infatti, dall'esito dei tamponi non sono emersi nuovi contagiati. Dai test, invece, è stato possibile appurare la negativizzazione di un calciatore che è guarito dal Covid. Si tratta del quinto atleta che ha sconfitto il virus negli ultimi quattro giorni. Al momento i calciatori ancora positivi sono cinque. Domani, però, è fissato il tampone di controllo per altri due atleti che, a loro volta, potrebbero essersi negativizzati. Mercoledì mattina alla ripresa degli allenamenti (in programma alle 10.30), in ogni caso, Colantuono avrà sicuramente a disposizione tre pedine in più rispetto al match di Napoli. A queste, poi, si aggiungerà anche il portiere Sepe che è stato ufficializzato in giornata.