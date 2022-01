Salernitana, grinta Mazzocchi: «Ho una guerra da iniziare con i miei compagni» Il neo terzino granata sui social: «Porto con me la fame, la cattiveria e il mio spirito combattivo»

Non c'è ancora l'annuncio da parte della Salernitana quando Pasquale Mazzocchi ha ufficializzato il suo trasferimento in granata. Con un lungo post pubblicato sui social, l'ormai ex terzino del Venezia ha salutato il club veneto, annunciando l'inizio della nuova avventura. «Porto con me a Salerno la fame, la cattiveria e il mio spirito combattivo perché ho una guerra da iniziare insieme ai miei nuovi compagni», ha spiegato il calciatore campano. Dopo Luigi Sepe, dunque, la Salernitana batte il secondo colpo di una campagna di rafforzamenti che sta entrando nella sua fase decisiva. In giornata è previsto un contatto tra il presidente Danilo Iervolino ed il numero uno del Torino, Urbano Cairo. Il confronto tra i due imprenditori sarà l'occasione per discutere di Armando Izzo e di Simone Verdi, due elementi che sono in uscita dal club piemontese e che Sabatini ha immaginato per il nuovo corso della Salernitana. La speranza è che possa arrivare una doppia fumata bianca. Altri due colpi, invece, dovrebbero arrivare dal mercato straniero: il primo è il centrocampista norvegese Emil Bohinen, il secondo è il centrocampista brasiliano del Fortaleza, Ederson. Sembra essersi complicata, invece, la trattativa per portare a Salerno il difensore Federico Fazio: il calciatore argentino non ha raggiunto l'intesa per la rescissione con la Roma ed è pronto ad avviare un braccio di ferro con il club giallorosso. Ma non è da escludere che l'affare si possa sbloccare sui titoli di coda del calciomercato.