Salernitana scatenata: ufficiale Mazzocchi, vicino il colpo Diego Costa Per l'attacco si segue anche Kaio Jorge della Juventus

Aveva promesso una rivoluzione in otto giorni e Walter Sabatini sta mantenendo le attese. Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Luigi Sepe, nel pomeriggio la Salernitana ha annunciato l'ingaggio di Pasquale Mazzocchi. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del difensore classe ’95 Pasquale Mazzocchi. Il calciatore indosserà la maglia numero 30».

Ma non è finita qui perché il mercato dei granata è appena iniziato. In giornata si è registrata un'accelerata importante per regalare a Stefano Colantuono il colpo Diego Costa: l'ex attaccante di Chelsea e Atletico Madrid è pronto a legarsi alla societò granata per provare a riaccendere le speranze salvezza dei granata. In avanti, inoltre, la Salernitana potrebbe chiudere anche l'operazione Kaio Jorge, attaccante 20enne di proprietà della Juventus.

Resta in piedi anche l'asse con il Torino: il patron Danilo Iervolino oggi si è confrontato con il collega Urbano Cairo. Tra i temi alla base del confronto sia la trattativa per il difensore Armando Izzo che quella per il trequartista Simone Verdi. Due nomi segnalati da Sabatini che è intenzionato a rivoltare come un calzino l'attuale organico della Salernitana.