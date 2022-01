Salernitana, mercato da urlo: arriva Diego Costa, sprint per Verdi e Izzo Asse con il Torino: dal Piemonte può arrivare anche Linetty

La Salernitana si prepara ad annunciare un colpo di livello internazionale. Diego Costa è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore granata. Il ds Walter Sabatini ha raggiunto l'intesa con il calciatore brasiliano che avrebbe voluto portare a Bologna già nella scorsa estate. Nella serata di ieri l'entourage dell'attaccante ha ricevuto anche una bozza di contratto ma prima di mettere nero su bianco Diego Costa si sottoporrà a dei test atletici per appurare la sua condizione. Il tempo per tentare l'impresa salvezza è, infatti, poco e la Salernitana ha bisogno di calciatori pronti e in grado di scendere subito in campo. L'operazione, in ogni caso, dovrebbe andare in porto: Diego Costa, infatti, si è da poco svincolato dall'Atletico Mineiro, club con il quale ha giocato l'ultima partita ad inizio dicembre. Ma quello del brasiliano non sarà l'unico colpo. Sabatini ha intenzione di ufficializzare almeno 6-7 giocatori entro venerdì. Il primo dovrebbe essere Simone Verdi, trequartista che arriverà dal Torino. Il summit tra Danilo Iervolino ed Urbano Cairo è servito a raggiungere l'intesa con il calciatore che potrebbe non essere l'unico rinforzo proveniente dal Piemonte. Alla Salernitana piacciono anche il difensore Armando Izzo ed il centrocampista Karol Linetty. In mediana, intanto, arriveranno Emil Bohinen dal Cska Mosca e Ederson, di proprietà del Corinthians ma attualmente in prestito al Fortaleza. La rivoluzione granata, insomma, è appena iniziata.