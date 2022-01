Salernitana, incubo Covid verso la fine: altri tre calciatori sono guariti Restano soltanto due i calciatori ancora alle prese con il virus

La Salernitana intravede, finalmente, la luce in fondo al tunnel. Mentre il direttore sportivo Walter Sabatini sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Colantuono, il gruppo si è messo quasi del tutto alle spalle l'incubo Covid. In giornata la società granata ha comunicato che «a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, tre calciatori si sono negativizzati». Al momento, dunque, sono ancora alle prese con il virus soltanto due tesserati. Una buona notizia per il tecnico del cavalluccio marino che, in attesa dei rinforzi, avrà comunque la possibilità di lavorare con un gruppo idoneo dal punto di vista numerico. Oggi ha svolto il primo allenamento anche l'ultimo arrivato Pasquale Mazzocchi che è il secondo innesto dopo il portiere Luigi Sepe. Entro venerdì Sabatini punta a chiudere almeno cinque operazioni, in modo da sfruttare al meglio anche la sosta del campionato. Alla ripresa del torneo, infatti, la Salernitana dovrà affrontare due scontri diretti con Spezia e Genoa che risulteranno decisivi ai fini della salvezza.