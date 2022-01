Salernitana, Mazzocchi si presenta: «Suderemo sempre la maglia, ci crediamo» «Il mio numero preferito è il 7 ma qui ce l'ha un fenomeno. Adesso basta parlare, facciamo i fatti»

Ha voluto fortemente la Salernitana e, ancor prima di essere ufficializzato, si è detto pronto alla battaglia. Pasquale Mazzocchi, terzino destro che i granata hanno prelevato dal Venezia, questo pomeriggio ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Il calciatore, attraverso i canali social del club, si è anche presentato ai suoi nuovi tifosi. «Chi sceglie Salerno ci deve credere sin da subito», ha affermato il difensore campano. «Questa è una piazza importante che merita di stare in questa categoria. Ho conosicuto i miei nuovi compagni, sono tutti disponibili, c'è un bel gruppo. Prometteremo che usciremo dal campo sempre con la maglia sudata».

Mazzocchi ha parlato anche della scelta del numero di maglia. «Il mio numero preferito è il 7 ma qui ce l'ha un fenomeno e non mi sarei mai permesso di dire che volevo il 7. Ho scelto il 30 perché è la data di nascita di un amico morto tanto tempo fa».

Sull'accoglienza ricevuta: «Ho letto quasi tutti i commenti che mi sono arrivati sui social, sono veramente felice. Come ho detto anche nei giorni scorsi, le chiacchiere se le porta via il vento, adesso bisogna fare i fatti. Ed io sono qui per quello».