Salernitana, Sepe: "Qui con un obiettivo. Tutti insieme per la salvezza" Il nuovo portiere dei granata: "Siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca"

Luigi Sepe ritrova la Serie A con la Salernitana dopo la retrocessione con il Parma e i 6 mesi di stand-by vissuti nella città ducale. L'estremo difensore di Torre del Greco vuole restare in massima serie con i granata. "Sono contentissimo di essere qui. Sono carichissimo perché abbiamo un obiettivo in comune, un obiettivo che dobbiamo cercare in tutti i modi di conquistare e alla fine vedremo dove arriveremo. - ha spiegato il nuovo portiere del Cavalluccio Marino ai canali ufficiali social del club - Sicuramente ho fatto qualche partita in più in Serie A rispetto ad altri, però dobbiamo pensare di essere tutti uguali, di essere su una barca tutti assieme e seguire il nostro mister e andare avanti verso il nostro obiettivo. Ho scelto il numero che mi piace, il 55, che ho avuto in passato. Non c'è un motivo, mi piace come numero. Dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo per loro (i tifosi, ndr), per la società che ha fatto e farà dei sacrifici e soprattutto per noi giocatori. Vorrà dire che avremmo fatto un girone di ritorno eccezionale".