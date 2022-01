Salernitana, attesa Verdi. Ritmi serrati al "Mary Rosy" A parte Bonazzoli e Veseli, terapie per Ruggeri e Schiavone nel quartier generale

Ritmi serrati per la Salernitana: doppia seduta per il Cavalluccio Marino con Federico Bonazzoli e Frederic Veseli che hanno lavorato a parte. L'attaccante, andato a segno nel derby con il Napoli, e il difensore hanno sviluppato un lavoro atletico specifico al centro sportivo "Mary Rosy". Solo seduta fisioterapica, invece, per Matteo Ruggeri e Andrea Schiavone.

In mattinata i granata hanno aperto il primo dei due allenamenti con "una fase di riscaldamento seguita da test fisici incrementali": si legge nella nota del club. Nel pomeriggio i ragazzi di Stefano Colantuono hanno sviluppato una partita tattica prima di chiudere la giornata di lavoro con un mini-torneo a squadre. La Salernitana si ritroverà domani alle 15 nel quartier generale, probabilmente con nuove pedine. Su tutti c'è l'attesa legata all'arrivo di Simone Verdi.