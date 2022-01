Salernitana, sprint mercato: Verdi è a Salerno, caldo l'asse con la Juventus Dai bianconeri Kaio Jorge e Dragusin, in chiusura Fazio, Bohinen ed Ederson

La Salernitana ha fretta di chiudere il calciomercato e Walter Sabatini è pronto a dare l'accelerata alle operazioni intavolate in questi giorni. Dopo Luigi Sepe e Pasquale Mazzocchi, il club granata si prepara ad ufficializzare Simone Verdi. Il calciatore (nella foto al ristorante "Non ti pago" che ha diffuso la foto sui suoi canali social) da ieri è in città e nelle prossime ore svolgerà anche il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Il trequartista arriva dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'asse Campania-Piemonte in queste ore risulta particolarmente caldo anche su sponda bianconera. La Salernitana è in parola con la Juventus per Kaio Jorge, attaccante classe 2002 che è ad un passo dal cavalluccio marino. Dai bianconeri, inoltre, dovrebbe arrivare anche un rinforzo per la difesa: Radu Dragusin, di rientro dal prestito alla Sampdoria, è la pedina individuata da Sabatini che in giornata potrebbe chiudere anche l'ingaggio di Fazio, pronto a rescindere con la Roma.

Parleranno straniero anche i rinforzi per il centrocampo. dal Cska Mosca arriverà in prestito Emil Bohinen, 22enne norvegese che farà reparto con Ederson, classe '99 che vanta già una grande esperienza nel campionato brasiliano.

Gli ultimi giorni di mercato, poi, serviranno per mettere a segno il colpo in attacco, reparto nel quale resteranno Milan Djuric e Federico Bonazzoli. Lasceranno Salerno, invece, Simy che ha già raggiunto Parma in queste ore e Cedric Gondo, promesso sposo della Cremonese.