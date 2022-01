Salernitana, Verdi è già carico: «Lotteremo fino all'ultimo, stateci vicno» «L'Arechi può essere un fattore ma dobbiamo provare a fare risultato ovunque»

«Sono molto contento, molto carico. Non vedo l'ora d'iniziare e di conoscere i miei compagni con i quali dovremo provare a centrare una grande impresa. Il campionato è ancora lungo ed è un torneo nel quale tutti possono vincere con chiunque. Noi dobbiamo provare a fare risultato ovunque, abbiamo la fortuna di giocare in uno stadio molto caldo e nel quale i tifosi potranno darci una grande mano. Sicuramente in casa potremo avere un passo in più ma anche quando giochiamo fuori dovremo provare a conquistare punti importanti per la salvezza». Così Simone Verdi, neo attaccante della Salernitana, si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso la clip video pubblicata sui canali social della società.

«Sicuramente giocare con Ribery è una fortuna, non lo conosco personalmente ma so che è un giocatore che ti può dare qualcosa in più sotto l'aspetto mentale, ti può dare la voglia e la mentalità vincente che solo un campione può avere. Il mio ruolo? Credo che la mia posizione ideale sia partire dal centro-destra per potermi accentrare e calciare di sinistro ma è una cosa che deciderà il mister, dove mi metterà cercherò di fare il mio meglio. La numero 10? È una responsabilità grossa, è una maglia pesante, dovrò dimostrare sul campo quello che valgo, spero di poter fare bene ma conterà dimostrarlo sul campo. I tifosi? Spero di poter esultare tante volte sotto la Curva, ho visto qualche partita della Salertnitana e mi sono reso conto che la curva è molto calda. L'unica cosa che posso dire ai tifosi è di sostenerci fino alla fine, perché sono sicuro che questa squadra lotterà fino a quando ci sarà la possibilità di salvarsi».