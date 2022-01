Salernitana, l'incubo Covid è alle spalle: negativi tutti i giocatori Ripresa al Mary Rosy: a parte Bonazzoli e Veseli, ai box Schiavone e Ruggeri

L'incubo Covid è finalmente alle spalle. Dopo oltre un mese di emergenza (era il 20 dicembre quando il virus penetrò nello spogliatoio granata), la Salernitana si è messa definitivamente alle spalle questa triste vicenda. «A seguito dei tamponi effettuati in data odierna, tutti i calciatori sono risultati negativi», ha fatto sapere la società granata con una nota, annunciando quindi anche la guarigione dell'ultimo atleta che era alle prese con il virus. In un mese sono stati 21 i tesserati che hanno contratto il Covid, al punto che la Salernitana ha saltato due partite (Udinese e Venezia, entrambe al vaglio della giustizia sportiva) e ha disputato con gli uomini contati le sfide con Verona, Lazio e Napoli.

In attesa di abbracciare tutti i rinforzi, dunque, Colantuono può guardare al futuro con un po' di ottimismo in più. Oggi al Mary Rosy il tecnico ha potuto lavorare con quasi tutto il gruppo al completo. I calciatori hanno effettuato una serie di test aerobici mentre i portieri hanno svolto esercitazioni sul campo. Bonazzoli e Veseli hanno effettuato un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Ruggeri e Schiavone. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 10.