UFFICIALE. Salernitana, Sabatini batte un altro colpo: per la difesa c'è Fazio Il calciatore resterà in granata fino al 2024

La Salernitana si conferma tra le società più attive di questa sessione invernale di calciomercato. Il ds Walter Sabatini ha chiuso un'altra operazione a cui stava lavorando da tempo: Federico Fazio è un nuovo calciatore granata. Il calciatore questa mattina ha effettuato le visite mediche presso il centro Check-up, poi ha firmato il contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 2024. Due anni e mezzo di contratto per l'argentino che ieri ha rescisso ufficialmente il contratto con la Roma. Sabatini lo conosce bene e ne aveva parlato anche durante la conferenza stampa di presentazione, lasciando intendere il forte legame esistente con Fazio. A Salerno il 34enne proverà a rilanciarsi dopo i sei mesi vissuti da separato in casa a Trigoria. Il calciatore in mattinata ha raggiunto il Mary Rosy dove ha conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra. Di seguito l'annuncio pubblicato dalla Salernitana sul sito ufficiale:

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ’87 Federico Fazio. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2024 e indosserà la maglia numero 17».