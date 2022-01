Salernitana, Sabatini scatenato: in arrivo almeno altri quattro rinforzi Il ds lavora per potenziare la rosa di Colantuono: ritorno di fiamma Radovanovic, vicino Mousset

Federico Fazio è il quarto acquisto ufficializzato dalla Salernitana in questa sessione invernale di calciomercato. Il difensore argentino, dopo aver rescisso il contratto con la Roma, si è legato alla società granata fino al 2024. Walter Sabatini punta molto sulla sua esperienza per gli equilibri del pacchetto arretrato. Reparto nel quale, a breve, potrebbe arrivare anche Radu Dragusin in prestito dalla Juventus. Sul taccuino del ds, però, resta anche il nome di Armando Izzo che, tuttavia, non sarebbe pienamente convinto del trasferimento.

Domani arriverà in Italia il centrocampista brasiliano Ederson che sarà ufficializzato dopo le visite mediche ma il cui trasferimento è già stato annunciato dal Corinthians. In arrivo c'è anche Emil Bohinen, centrocampista norvegese del Cska Mosca che la Salernitana ha opzionato da giorni. In queste ore, inoltre, Sabatini è tornato alla carica per Ivan Radovanovic, centrocampista che all'occorrenza può disimpegnarsi anche da difensore e che è fuori dai piani tecnici del Genoa. Il serbo ha collezionato più di 300 presenze in massima serie e garantirebbe quell'esperienza necessaria per provare a centrare la salvezza.

I riflettori, però, sono puntati soprattutto sul reparto offensivo. Sabatini, dopo l'addio di Gondo e Simy, ha necessità d'igaggiare almeno due rinforzi. Con la Juventus si sta discutendo del prestito di Kaio Jorge anche se l'operazione potrebbe sbloccarsi soltanto nella giornata di lunedì ed è legata al futuro di Kulusevski. In queste ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma anche per Diego Costa che nei giorni scorsi era apparso vicinissimo alla Salernitana. Ben intavolata è la trattativa per Lys Mousset, 25enne francese di origini senegalesi che potrebbe arrivare in prestito dallo Sheffield United.

Non è da escludere, però, che Sabatini abbia in mente un nome a sorpresa che potrebbe essere ufficializzato tra domenica e lunedì quando suonerà il gong del calciomercato.