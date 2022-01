UFFICIALE. Salernitana, dal Corinthians arriva Éderson a titolo definitivo Colpo per il centrocampo: contratto fino al 2026 per il brasiliano

Due giorni fa era stato il Corinthians ad annunciare di aver raggiunto l'intesa con la Salernitana per l'acquisto di Éderson. Un'operazione che era in dirittura d'arrivo e che da oggi è ufficiale. Il centrocampista brasiliano è il quinto rinforzo individuato dal ds Walter Sabatini per comporre l'instant team che dovrà provare a centrare la salvezza.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il S.C. Corinthians Paulista per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026».

Nella serata di ieri, intanto, la Salernitana ha ufficializzato il prestito al Vicenza di Michele Cavion. Il calciatore era rientrato dopo sei mesi trascorsi al Brescia. «L’U.S. Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con il L.R. Vicenza per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ‘94 Michele Cavion», la nota diffusa dal club granata sul sito ufficiale.