UFFICIALE. La Salernitana saluta uno degli eroi della serie A: ceduto Gondo L'attaccante passa a titolo definitivo alla Cremonese

La Salernitana saluta uno dei protagonisti della promozione in serie A. Da oggi Cedric Gondo è un nuovo calciatore della Cremonese, società che ha rilevato a titolo definitivo l'attaccante classe '96. «La società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e per le reti decisive nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera», si legge sul sito ufficiale della Salernitana, società che ha voluto tributare un messaggio particolare al calciatore che con i suoi gol lo scorso anno ha contribuito alla promozione in massima serie. Memorabili i due gol siglati contro il Venezia in pieno recupero o il pallonetto con il quale trovò l'iniziale vantaggio in casa del Pordenone.