Salernitana, Sabatini prepara lo sprint: Mikael, Mousset, Bohinen ed Izzo Resta aperta anche la pista che porta a Raduvanovic; in uscita dopo Gondo saluteranno altri tre

La Salernitana si prepara a chiudere con le marce altissime questa sessione invernale di calciomercato. In giornata il club granata ha ufficializzato l'ingaggio di Ederson, centrocampista classe '99 che arriva a titolo definitivo dal Corinthians. Il talentuoso calciatore ha firmato un contratto che lo legherà fino al 2026 al cavalluccio marino. Ma non sarà il solo rinforzo proveniente dall'estero.

Dal Brasile è rimbalzata la voce dell'interessamento della Salernitana per Mikael Filipe, attaccante dello Sport Recife che potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa del ds granata. L'operazione è ai dettagli e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Per il reparto avanzato, tra l'altro, Sabatini ha opzionato anche Lys Mousset, calciatore di proprietà dello Sheffield United che dovrebbe arrivare in prestito a Salerno. Per un attaccante in arrivo ce n'è, naturalmente, un altro in partenza: Cedric Gondo ha firmato con la Cremonese dove si è trasferito a titolo definitivo. Tra oggi e domani ci saranno almeno altre tre operazioni in uscita (Di Tacchio, Capezzi e Bogdan i possibili partenti). Ma nel frattempo Sabatini è concentrato sui rinforzi in entrata. È in via di definizione la trattativa per Emil Bohinen, centrocampista che sarà prelevato dal Cska Mosca. Ben avviato è anche il discorso per Ivan Raduvanovic che rescinderà con il Genoa ed arriverà a Salerno a titolo definitivo. Un altro tassello, inoltre, dovrà essere centrato per il reparto difensivo: Radu Dragusin sembrava essere in cima alla lista di Sabatini che, tuttavia, non ha mollato la pista che porta ad Armando Izzo, balzato nuovamente in pole positione per la difesa della Salernitana.