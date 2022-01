VIDEO. Tris Salernitana: visite e firma per Dragusin, Bohinen e Mousset Prosegue lo sprint sul mercato del ds Walter Sabatini

La Salernitana sferra altri tre colpi in entrata. Dopo aver annunciato l'ingaggio del centrocampista brasiliano Èderson, la società di patron Danilo Iervolino è pronta a chiudere il mercato con il botto. In mattinata hanno effettuato le visite mediche al Check-up di Salerno, il difensore Radu Dragusin, il centrocampista Emil Bohinen e l'attaccante Lys Mousset. Scortati dal team manager Salvatore Avallone, i tre calciatori hanno sostenuto gli esami di rito per poi formalizzare gli ultimi aspetti burocratici legati all'acquisto.

Bohinen, accompagnato dal procuratore Luca Ariatti, è stato già annunciato dalla Salernitana. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il CSKA Mosca per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del centrocampista classe ’99 Emil Bohinen. Il calciatore indosserà la maglia numero 15».

Ad accompagnare Mousset a Salerno c'erano, invece, il suo agente ed il cugino che, curiosità, è stato scambiato da molti tifosi per il calciatore. L'attaccante, prelevato in prestito dallo Sheffield United, è stato l'ultimo a lasciare il Check-up per poi recarsi in sede dove dovrà formalizzare gli ultimi aspetti legati al trasferimento.

Intorno a mezzogiorno la Salernitana ha ufficializzato anche l'ingaggio di Dragusin. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’02 Radu Dragusin».