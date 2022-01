UFFICIALE. Salernitana, Simy a titolo temporaneo al Parma Si muove il mercato in uscita: saluta il colpo della scorsa sessione di mercato

Insieme a Ribery era stato il colpo più importante della sessione estiva di calciomercato. Ma il feeling tra Simy e la Salernitana non è mai scoccato. L'attaccante nigeriano, in questa prima fase di campionato, ha fatto fatica ad entrare nei meccanismi del club granata. E così, dopo 20 partite disputate con il cavalluccio marino sul petto tra Coppa Italia e campionato ed un gol messo a segno, le strade si sono divise. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ‘92 Simeon Tochukwu Nwankwo», la nota diffusa dalla società granata che, di fatto, ufficializza un'operazione che era stata intavolata già da qualche giorno. Simy, infatti, era già a Parma e ieri ha seguito dalla Tribuna del Tardini il match pareggiato contro il Crotone.

Quella di Simy, tuttavia, non sarà l'unica operazione in uscita che sarà effettuata in giornata. La Salernitana, infatti, ha necessità di sfoltire la rosa e di liberare qualche posto nella lista degli over. A far spazio, dopo Gondo e Simy, potrebbero essere Bogdan, Capezzi e Di Tacchio.