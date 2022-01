Salernitana, Bohinen si presenta: «Faremo di tutto per centrare la salvezza» Il centrocampista: «Sono qui per giocare, spero di aiutare la mia squadra il prima possibile»

La Salernitana punta sul talento e sulla determinazione dei giovani per provare a centrare la salvezza. Tra gli under ingaggiati dal ds Walter Sabatini c'è il centrocampista norvegese Emil Bohinen che, dopo aver effettuato le visite mediche, si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali social del club.

«Salerno è molto bella con persone molto passionali, non vedo l'ora di cominciare a giocare. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a restare in serie A e fare tutto quello che posso per centrare l'obiettivo. Mi aspetto di giocare un buon campionato, migliorare le mie qualità. Io sono qui per giocare e spero di aiutare la mia squadra il prima possibile. Ringrazio tantissimo i tifosi per il meraviglioso benvenuto, farò di tutto per questo club, per centrare la salvezza in serie A».