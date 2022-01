Salernitana, Sabatini pesca il jolly: il decimo colpo è Radovanovic Il centrocampista ha firmato fino al 2023 dopo essersi svincolato dal Genoa

Decimo rinforzo del mercato invernale per la Salernitana. La società granata ha comunicato di «aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’88 Ivan Radovanovic». Il calciatore, dopo essersi svincolato dal Genoa, si è legato al club granata fino al 2023». Proprio in Liguria il calciatore è stato spesso impiegato da centrale difensivo. Colantuono, dunque, avrà a disposizione un jolly di assoluta esperienza. In carriera Radovanovic ha collezionato 313 presenze in serie A. Il tecnico della Salernitana, tra l'altro, lo ha già avuto alle sue dipendenze all'Atalanta sia nel campionato 2010/2011 in serie B che nel 2012/2013 in serie A.