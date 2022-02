La Salernitana ricorda Zamparini, Sabatini: "Cambiò il modo di fare calcio» Il direttore sportivo granata ricorda l'ex presidente di Venezia e Palermo

Anche la Salernitana ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia. «L’U.S. Salernitana 1919, il presidente Danilo Iervolino, il ds Walter Sabatini e mister Stefano Colantuono si stringono attorno al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Maurizio Zamparini e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio».

Walter Sabatini, direttore sportivo granata, ha voluto ricordare il presidente con il quale ha lavorato ai tempi del Palermo: «E’ stato un presidente che ha introdotto un modo nuovo di fare calcio e di pensarlo, senza limiti, accettando le sfide del calcio internazionale in una squadra piccola come il Palermo che ragionava e si comportava come un grande».