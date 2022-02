Salernitana, prima seduta con i nuovi acquisti sotto lo sguardo di Sabatini All'appello mancano soltanto Mikael, Ederson e Perotti. Entusiasmo in città: venduti 7500 biglietti

Walter Sabatini aveva annunciato che avrebbe assistito a tutti gli allenamenti per seguire da vicino il lavoro della squadra. Chiaro che il direttore sportivo della Salernitana non sia voluto mancare alla prima seduta dopo la rivoluzione effettuata sul mercato. Sul prato del Mary Rosy questo pomeriggio c'erano quasi tutti i nuovi acquisti: ai vari Sepe, Mazzocchi e Verdi si sono aggiunti Mousset, Radovanovic, Fazio, Bohinen e Dragusin che hanno svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. All'appello mancano ancora i brasiliani Mikael ed Ederson e Perotti che questo pomeriggio ha fatto soltanto capolino al centro sportivo. Sabatini è tornato a Salerno per seguire da vicino il primo allenamento e per salutare i nuovi arrivati.

In gruppo, tra l'altro, si sono rivisti anche Ribery e Lassana Coulibaly, quest'ultimo reduce dalla Coppa d'Africa con il Mali. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un riscaldamento di riattivazione atletica seguito da un lavoro tattico. L’allenamento è terminato con una partita finale dieci contro dieci. Veseli ha effettuato un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Capezzi, Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Schiavone. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle 10:30.

Curiosità: l'importante campagna acquisti effettuata dalla nuova proprietà ha riacceso l'entusiasmo tra i tifosi. In tanti questo pomeriggio hanno fatto tappa all'esterno del Mary Rosy, spinti dalla curiosità derivante dai nuovi innesti. Entusiasmo che ha avuto ripercussioni anche sulla prevendita: in due giorni sono stati venduti 7536 biglietti (14 dei quali in Liguria) per la sfida salvezza di lunedì contro lo Spezia.