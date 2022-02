Salernitana, il Covid torna a farsi vivo: un calciatore è positivo Soltanto pochi giorni fa si era estinto il focolaio durato un mese

Il Covid torna a bussare dinanzi allo spogliatoio della Salernitana. In serata la società granata ha comunicato «che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un calciatore è risultato positivo al Covid-19». Soltanto qualche giorno fa la Salernitana era riuscita ad estinguere il focolaio che nel giro di un mese aveva provocato 21 contagi, costringendo il cavalluccio marino a saltare due partite e a disputarne altre tre in totale emergenza. La sosta era servita per recuperare tutti i calciatori ed azzerare il numero dei positivi. Oggi alla ripresa, però, dal ciclo di tamponi è emerso il contagio di un nuovo atleta. La speranza, naturalmente, è che si tratti di un caso isolato, anche perché all'orizzonte c'è la delicatissima sfida salvezza contro lo Spezia.