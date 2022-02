Salernitana, Perotti si presenta: «Voglio contribuire a fare l'impresa salvezza» Il calciatore: «Aiuterò i più giovani anche dando qualche consiglio, possiamo farcela»

È arrivato da poche ore a Salerno ma ha già intuito che ci sarà bisogno anche della sua esperienza, in campo e fuori, per provare a salvare la Salernitana. Diego Perotti si è presentato ai suoi nuovi tifosi, manifestando il desiderio di tornare ad essere protagonista dopo un anno trascorso lontano dal rettangolo verde. «Voglio ringraziare per la fiducia che mi è stata data, cercherò di dare il massimo. Ho tantissima voglia dopo il tempo che sono stato senza squadra. Arrivo con tanta voglia di far bene e aiutare i miei compagni nel riuscire a fare l'impresa della salvezza che io credo sia possibile», ha detto Perotti attraverso i canali social del club granata. «È sicuramente una bella possibilità che mi hanno dato, proverò come ho sempre fatto da professionista a dare il massimo».

A Salerno ritroverà il suo ex compagno di squadra Federico Fazio. «Sarà la terza squadra che condividiamo, non è una cosa che accade molto spesso. È bello sempre rivedere amici, persone con le quali abbiamo fatto un percorso lungo nel mondo del calcio. Il fatto di conoscerci aiuterà sicuramente».

Sulle sfide che attendono la Salernitana e sul ruolo che potrà ricoprire Perotti: «Sono sempre stato un professionista e lo farò fino alla fine, darò il massimo dentro e fuori dal campo. Magari con l'esperienza di chi ha 33 anni, non solo giocando ma anche dando un consiglio ai più giovani. Sarà quella la mia maniera di entrare nella nuova squadra e di cercare l'impresa che si può fare. Ribery? So quanto può dare alla squadra, quanto può aiutare la sua presenza e cercherò d'imparare da lui sia dentro che fuori dal campo».