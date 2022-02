Salernitana, testa allo Spezia: le ultime dal Mary Rosy Ripresa nel pomeriggio con lo Spezia nel mirino dei granata di Colantuono

Allenamento pomeridiano per la Salernitana, che si è ritrovata alle 15 al centro sportivo Mary Rosy. I granata di Stefano Colantuono hanno svolto una seduta aperta con una fase di riscaldamento a secco e proseguita con esercitazioni per il possesso palla. Il pomeriggio di lavoro sul manto erboso si è chiuso con una partita tattica e una partita a metà campo dieci contro dieci.

Il tecnico del Cavalluccio Marino non ha potuto contare su Mamadou Coulibaly, Matteo Ruggeri e Frederic Veseli, limitati a solo lavoro atletico specifico. Andrea Schiavone si è sottoposto a terapie. La Salernitana riprenderà la preparazione alle 15 verso la gara in programma lunedì all'Arechi contro lo Spezia. In mattinata il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha incontrato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a Palazzo di Città, in compagnia del nuovo amministratore delegato del club, Maurizio Milan. Il massimo dirigente punta a un nuovo quartier generale.