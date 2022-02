Ciclone Iervolino in Comune: subito un summit con l'Asi per il centro sportivo Rivoluzione anche all'Arechi: chioschi nell'antistadio per il merchandising

La visita istituzionale di Danilo Iervolino al Comune di Salerno si è tramutata in un incontro operativo a tutti gli effetti. Il proprietario della Salernitana ha approfittato dell’oretta trascorsa a Palazzo Guerra per iniziare a fissare dei paletti importanti per il futuro del club granata. Con il sindaco Vincenzo Napoli, tra l’altro, si è discusso della convenzione d’uso dello stadio Arechi che dovrà essere necessariamente rivista e ricalibrata. La Salernitana ha manifestato la volontà di cambiare volto all’Arechi, rendendolo più ospitale ed accogliente. Il primo step dovrebbe prevedere l’installazione di alcuni chioschi nell’antistadio per organizzare il merchandising. Il patron ne ha discusso già oggi con i tecnici del Comune ed il progetto potrebbe essere realizzato nel giro di qualche settimana.

Ben più ambizioso e strutturato il tema di cui si è discusso con Antonio Visconti, presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno. Iervolino, infatti, ha spiegato senza giri di parole di non essere interessato al campo Volpe dove, al momento, si allena il settore giovanile della Salernitana. L’idea dell’imprenditore campano è di realizzare un centro sportivo (con annessa foresteria) dove poter ospitare gli allenamenti di prima squadra e vivaio e poter creare i collegamenti con le scuole calcio. «Stiamo individuando un’area per creare più impianti», ha ammesso Iervolino che ha iniziato a sondare il terreno già nel corso della chiacchierata avuta con Visconti.

L’Asi avrebbe disponibili diverse tipologie di spazi dove poter realizzare il quartier generale della Salernitana. Probabile che le soluzioni migliori siano alle porte del capoluogo, magari nel territorio compreso tra l’aeroporto di Salerno e la zona industriale. Con il presidente dell’Asi, infatti, si è discusso anche della viabilità: il Consorzio ha in programma interventi importanti nel tratto che va dal “Salerno Costa d’Amalfi” all’area industriale e che potrebbero comportare dei miglioramenti anche alle strade che portano allo stadio Arechi.

L’incontro di oggi è servito a gettare le basi ma è chiaro che l’argomento dovrà essere affrontato in maniera più dettagliata. Quella delle aree Asi, tra l’altro, è soltanto una delle soluzioni percorribili. In questa fase, infatti, Iervolino sta studiando il territorio, analizzando le varie possibilità.

Sullo sfondo ci sarebbe anche l’area di Castel Rovere, nel comune di Giffoni Valle Piana, dove l’ex patron Aniello Aliberti avrebbe voluto realizzare “Salernello”. Un sogno rimasto tale, insieme all’area di 124mila quadri per la quale nel recente passato avevano mostrato interesse anche Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, salvo poi puntare con forza sul Mary Rosy.