Salernitana, summit Iervolino-Prefetto per risolvere il problema tornelli Russo: «Ho notato un'ottima predisposizione per agevolare una soluzione»

Prima di far tappa a Palazzo di Città, giovedì il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino ha incontrato il Prefetto, Francesco Russo. «È stata una visita di cortesia che il presidente ha ritenuto di farmi», ha spiegato il rappresentante de Governo sul territorio a margine di un incontro con la stampa. Ma il patron della Salernitana ha approfittato della visita di cortesia anche per discutere della problematica relativa alla capienza dell'Arechi: i nuovi tornelli, infatti, non sono ancora entrati in funzione perché si attende il via libera da parte della commissione di vigilanza. «Abbiamo cominciato ad accennare le questioni realtive allo stadio che evidentemente interessano un po' tutti. Ed ho notato un'ottima predisposizione da parte del presidente Iervolino ad intervenire per agevolare al massimo la risoluzione degli ultimi problemi tecnici che sono rimasti allo stadio, in modo tale da garantire il prima possibile, Covid permettendo, la possibilità della massima capienza dello stadio», ha spiegato il Prefetto di Salerno.

Al momento la capienza dell'Arechi è di 26mila spettatori ma le norme anti-contagio consenteno l'ingresso soltanto del 50% del pubblico. Con i nuovi tornelli, invece, si potrebbe arrivare a una capienza di 30mila.