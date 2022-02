Salernitana, all'Arechi prove generali per lo Spezia: ipotesi 4-3-2-1 Sepe, Mazzocchi, Fazio, Bohinen e Verdi subito in campo contro i liguri

Stefano Colantuono ha effettuato le prove generali in vista del match di lunedì sera contro lo Spezia. Il tecnico della Salernitana ha deciso di spostare la seduta di allenamento pomeridiana allo stadio Arechi in modo da poter effettuare una partita in famiglia. Un test che è servito al trainer romano per schiarirsi ulteriormente le idee e valutare l'undici da mandare in campo nello scontro salvezza contro i liguri.

Per la prima volta hanno lavorato con i nuovi compagni di squadra anche i brasiliani Ederson (nella foto) e Mikael che, dopo aver svolto le visite mediche in mattinata, si sono subito aggregati. Entrambi contro lo Spezia. potrebbero partire dalla panchina. Dei nuovi acquisti esordiranno sicuramente Sepe e Mazzocchi che lavorano da più tempo con il gruppo. Ma nel 4-3-2-1 immaginato da Colantuono dovrebbero trovare spazio anche Fazio al centro della difesa, Bohinen a centrocampo e Verdi nel ruolo di doppio trequartista (insieme a Ribery), alle spalle di uno tra Djuric o Bonazzoli. Tutti gli altri rinforzi del mercato invernale dovrebbero accomodarsi in panchina, pronti a dare il loro contributo a partita in corso.

Non hanno preso parte alla partita in famiglia Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Veseli che hanno effettuato un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Schiavone. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle 15.