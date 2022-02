Salernitana, Radovanovic scalda i motori: possibile esordio contro lo Spezia Prevista la staffetta a partita in corso con Bohinen, tante soluzioni anche in attacco

Avrà a disposizione ancora un allenamento Stefano Colantuono per scegliere la formazione da mandare in campo contro lo Spezia. Il tecnico, rispetto alle ultime uscite, dovrà fare i conti soltanto con piacevoli problemi di abbondanza. Dopo il mercato di riparazione, infatti, ci saranno tante soluzioni da dover valutare. È chiaro che non tutti i nuovi acquisti sono al top della condizione ma, rispetto alle ultime partite, l'allenatore dei campani potrà comunque scegliere. Sicuro l'esordio di Sepe tra i pali, di Mazzocchi sulla corsia esterna, di Fazio al centro della difesa e di Verdi in avanti. Radovanovic e Bohinen si contenderanno una maglia in mediana, mentre Dragusin insidia Gyomber per completare la coppia dei centrali difensivi. L'ex Genoa, pur non avendo avuto minutaggio nella prima parte di stagione, appare in vantaggio per dettare i tempi a centrocampo: la sua esperienza, infatti, potrebbe risultare fondamentale in una partita decisiva come quella di lunedì sera. Quando Radovanovic non ne avrà più, potrebbe subentrare Bohinen che ha dimostrato già di avere numeri interessanti. Tante soluzioni anche in avanti. Accanto a Verdi potrebbero giocare Ribery, Bonazzoli e Mousset, mentre nel ruolo di prima punta Mikael insidia Djuric. Potrebbe avere spazio a partita in corso l'altro brasiliano Ederson, uno dei colpi più importanti del mercato invernale.