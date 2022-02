Salernitana-Spezia, Colantuono: «Inizia un altro torneo, obbligati a vincere» Il tecnico presenta la sfida di domani: «Sono arrivati tanti calciatori, siamo in crescita»

La conferenza stampa di Stefano Colantuono alla vigilia di Salernitana-Spezia

Sono arrivati tanti giocatori, una parte del vecchio gruppo è rimasto. Comincia una sorta di nuovo campionato che deve vederci protagonisti. Per noi quella contro lo Spezia è una partita importante, mi auguro di recuperare le sfide con Udinese e Venezia, per giocarci questo mini campionato. Ma è chiaro che è importante partire già da domani con il piede giusto.

Non abbiamo molto tempo per condizionare i giocatori, dovranno entrare in condizione con le partite che andremo a giocare perché non avremo molto tempo. Ci sarà l'esordio di diversi ragazzi che sono arrivati in queste settimane. Voglio pensare solo a questa seconda parte del campionato. Accogliamo molto volentieri i ragazzi che sono arrivati.

A livello tattico cambia poco giocare con uno o due trequartisti. Abbiamo ancora un altro allenamento, vogliamo fare le cose precise, qualche giocatore è arrivato e non faceva una partita intera da un po', Ma non si può pensare a questo perché altrimenti passa un mese. Noi queste partite importanti vogliamo giocarle con tutti gli effettivi. Ora le scelte sono tante, abbiamo recuperato tutti quelli che venivano dal Covid ma siamo talemente tanti che dovrò mandare qualcuno in Tribuna e questo mi dispiace.

Con il mercato la Salernitana è cresciiuta dal punto di vista numerico sicuramente, ci sono più scelte, c'è più competizione. Nella prima parte di stagione abbiamo avuto anche tanti infortuni. Ora in virtù di questo discorso, la società ha deciso d'intervenire in maniera numerica importante per evitare eventuali criticità. Il numero di giocatori è importante, qualcuno ha bisogno di un minimo di tempo. Ma abbiamo fretta e abbiamo bisogno di fare punti. Credo che ci siano le possibilità per raggiungere questo traguardo.

I giocatori esperti sanno sopperire ai problemi di natura fisica con l'esperienza. Chi sarà chiamato in causa dovrà gestirsi ma poi con i cinque cambi sarà più facile farlo. In ogni caso non dimentico i ragazzi che ci hanno aiutato nei giorni difficili.

La piazza è super carica, dobbiamo fare un blocco comune e andare a giocarci tutte le possibilità che abbiamo. Dobbiamo crederci fortemente perché possiamo farcela.

Mi fa molto piacere aver ottenuto la fiducia della proprietà e della società, hanno capito in che condizione abbiamo lavorato. Con Walter abbiamo già lavorato insieme, il presidente è stata una piacevole scoperta. Io devo lavorare e fare quanti più punti possibile. Faccio da tanti anni questo mestiere, so bene che l'allenatore è in discussione sempre. Tutto sommato, nonostante le difficoltà ed il calendario, siamo rimasti in corsa. Ora inizia un nuovo torneo, già da domani sera non dobbiamo sbagliare la partita, fare punti e giocarci le nostre chance. Ho visto in questi giorni una squadra in crescita, convinta, concentrata. Anche a livello mentale abbiamo trovato serenità con l'avvento della nuova proprietà. Ora sta a noi. Contro lo Spezia dovremo fare una partita di grande spessore, difficile ma ampiamente alla nostra portata.

Bonazzoli ha caratteristiche abbastanza definite. Ha quel tipo di qualità, gioca in una determinata zona di campo. Ora, però, non possiamo parlare dei singoli. Sono arrivati tanti calciatori. Le scelte andranno fatte gara dopo gara.

Lo Spezia è una squadra che ha fatto molto bene. Pur rispettandolo, se facciamo le cose fatte bene, possiamo giocarci le nostre chance. Noi dobbiamo iniziare a vincere le partite. Se vogliamo provare a giocarci la salvezza, con le squadra a noi pari dobbiamo fare punti. Con lo Spezia credo che possiamo giocarcela. Gli faccio i complimenti perché nelle ultime settimane hanno fatto un percorso incredibile ma noi dobbiamo vincere.