VIDEO. Salernitana, accoglienza da brividi: un chilometro illuminato di granata Torce accese dall'albergo fino allo stadio Arechi prima del match con lo Spezia

Un fiume umano colorato di granata ha virtualmente scortato la Salernitana fino allo stadio Arechi dove è in programma il match con lo Spezia. Gli ultras, che in mattinata avevano chiamato a raccolta il popolo del cavalluccio marino, hanno organizzato un’accoglienza da brividi per i propri beniamini. La parte più calda del tifo ha colorato con torce granata il tratto che va dall’hotel Mediterranea, sede del ritiro pre-partita della Salernitana, fino al varco che dà accesso allo stadio. Un chilometro e cento ricco di colore e passione. Il pullman, scortato dalle forze dell’ordine, è passato tra due ali di folla che hanno provato a trasmettere vicinanza e calore alla Salernitana in vista della sfida più importante del campionato.